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23:35 24.02.2021

США выступают за дипломатическое решение иранской ядерной проблемы, но не готовы ждать вечно

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США выступают за дипломатическое решение иранской ядерной проблемы, но не готовы ждать вечно

США считают дипломатию наиболее эффективным способом решения проблемы ядерной программы Ирана, однако терпение американской администрации имеет границы, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"Наше терпение не безгранично (...) и он (Джо Байден - ИФ) тут высказывался ясно с того момента, как баллотировался в президенты, что самый эффективный способ навсегда гарантировать отсутствие ядерного оружия у Ирана - это дипломатия", - сказал он на брифинге.

Прайс напомнил, что в итоге США под эгидой "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) прямо предложили Ирану вступить в переговоры по иранскому атому.

Он отметил, что Иран отказался от ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в результате чего иранская ядерная программа стала более "продвинутой": так, по некоторым оценкам, Ирану теперь вновь требуется несколько месяцев на получение материалов для создания ядерного оружия, при наличие такого желания. По словам Прайса, США вновь хотят контролируемых постоянных ограничений на ядерную программу Ирана, которые не дадут ему получить ядерное оружие.

В июле 2015 года "шестерка" международных посредников и Иран одобрили СВПД по иранской ядерной программе. В мае 2018 года во время президентства Дональда Трампа США вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

В настоящее время идут переговоры по теме организации ЕС переговоров между США, Ираном и остальными первоначальными участниками соглашения по иранскому атому.

Теги: #дипломатия #сша #иран #лимиты
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