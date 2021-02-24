Зеленский обсудил с Дудой Nord Stream 2 и инициативу Польши о передаче Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Польши Анджеем Дудой обсудили совместную позицию в отношении Северный поток 2, а также польскую инициативу о выделении Украине 1,2 млн доз вакцины Astra Zeneca.

"У нас с Анджей Дуда четкая и неизменная позиция по NordStream2. Его нельзя допустить. NS2 - ловушка для всей Европы. Благодарны Джо Байдену за санкции. Дальнейшее их усиление - энергетическая безопасность Европы", – написал Зеленский в своем Телеграмм канале в среду вечером.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, лидеры стран скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекта "Северный поток - 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество.

Зеленский подчеркнул, что "этот проект ("Северный поток - 2" – ИФ), по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы".

Также собеседники обсудили мероприятия, осуществляемые в Украине и Польше в контексте борьбы с пандемией коронавируса.

Зеленский поблагодарил Дуду за инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которую Польша планирует получить в рамках совместных закупок ЕС. "Спасибо за инициативу передать 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca", – написал Зеленский в Твиттер.

Глава Украинского государства подчеркнул, что этот шаг является мощным сигналом солидарности с Украиной, и выразил надежду, что наше государство сможет получить эту вакцину уже в марте, после подготовки и заключения соответствующих контрактов.

Кроме того стороны обсудили ряд инфраструктурных проектов вблизи границы между Украиной и Польшей. В частности, обсуждались строительство и ремонт дорог и модернизация пунктов пропуска.

Глава Украинского государства пригласил президента Польши посетить Украину и лично принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в Саммите "Крымской платформы". Дуда заверил, что "сделает все возможное, чтобы посетить празднование годовщины украинской независимости".