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20:39 24.02.2021

Швеция может столкнуться с третьей волной COVID-19, вынуждена ужесточить ограничения

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Швеция может столкнуться с третьей волной COVID-19, вынуждена ужесточить ограничения

Возникновение третьей волны коронавируса является реальной опасностью для Швеции, и власти вынуждены пойти на дальнейшие ограничения, заявил в среду шведский премьер-министр Стефан Левен.

"Существует значительный риск так называемой третьей волны. Мои, ваши и наши общие действия определят то, что произойдет", - приводят слова премьера западные СМИ.

Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости в стране с 1 марта кафе, бары и рестораны будут закрываться в 20:30, а число людей, находящихся в одно и то же время в магазинах или спортивных залах, ограничат.

Премьер предупредил, что при продолжении ухудшения ситуации правительство готово остановить функционирование отдельных сфер общественной жизни.

СМИ напоминают, что накануне власти Стокгольма рекомендовали носить маски в общественном транспорте в любое время. Ранее рекомендация касалась лишь часа пик.

В свою очередь министр образования Швеции Анна Экстрем пообещала как можно дольше не приостанавливать работу школ в стране.

Власти Швеции с самого начала эпидемии придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких ограничений. Однако в последние две недели в Швеции фиксируют резкий рост заболеваемости. В среднем на 100 тыс. человек приходится 445 заболевших коронавирусом.

В январе МИД Швеции продлил рекомендацию для подданных королевства отказаться от путешествий без необходимости за пределы ЕС до 15 апреля. Ранее предполагалось, что срок действия рекомендации истечет 31 января.

С начала эпидемии в Швеции коронавирусом заразились свыше 647,4 тыс. человек, более 12,7 тыс. умерли.

Теги: #швеция #коронавирус #ограничения
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