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19:32 24.02.2021

"Евросолидарность" будет оспаривать решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова - нардеп

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"Евросолидарность" будет оспаривать решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова - нардеп

Члены политической партии "Европейская Солидарность" будут оспаривать в суде решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова, заявила председатель Харьковской территориальной организации партии, народный депутат Ирина Фриз.

"Сегодня состоялось антизаконное действо в стенах Харьковского городского совета. В очередной раз, несмотря на требование фракции "Европейская Солидарность – Харьковщина" снять с повестки дня вопрос о переименовании проспекта Григоренко на маршала Жукова, оно было не только оставлено, но и принято руками представителей фракций Блок Кернеса - Успешный Харьков, ОПЗЖ, Партии Шария и "Слуг". Поддержали нарушение действующего Закона 57 депутатов городского совета", - цитирует слова нардепа пресс-служба "Евросолидарности" в среду.

Фриз добавила, что политсила подает административный иск о признании противоправным и отмене решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова.

Отмечается, что во время заседания Харьковского горсовета депутаты фракции "Европейская Солидарность – Харьковщина" заблокировали трибуну с требованием снять вопрос о переименовании проспекта Григоренко с повестки дня.

"Позиция нашей партии является категорической, ведь вопрос декоммунизации - это не формальность, это - публичное отношение украинского народа к советскому диктаторского режима. Попытки мэрии снова, уже в третий раз, вернуть проспекта имя кровавого маршала являются полностью противозаконными, ведь согласно действующему законодательству ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь человека, который занимал руководящие должности в высших органах власти и управления тогдашней Сталинской республики", - заявил глава фракции Олег Абрамичев в Facebook в среду.

Теги: #переименование #проспект #харьков
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