Украинские правоохранители сообщили о подозрении Аксёнову и Константинову

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму, в частности, "председателю Совета министров Республики Крым" и "главе Государственного Совета Республики Крым", сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь в среду.

Отмечается, что представители оккупационной администрации подозреваются в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории оккупированного полуострова по ч. 1. ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).

"Досудебным расследованием установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого "избрания" подозреваемых на вышеуказанные "руководящие" должности в оккупационной администрации РФ в Крыму, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества, находящегося в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и г. Севастополя", - отмечают в прокуратуре.

Там подчеркивают, что незаконно отнятое государственное имущество подозреваемые передавали в собственность оккупационного режима.

"Подозреваемые обеспечили выполнение указанных решений путем передачи указанного имущества в федеральную или "республиканскую" собственность. К такому имуществу относится Государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", - уточняют в пресс-службе.

Как сообщалось, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участника так называемой "крымской весны", который в 2014 году содействовал оккупации Крыма российскими агрессорами.

Задержанному объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах, о подозрении сообщили Владимиру Константинову и Сергею Аксёнову.