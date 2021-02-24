Высокий суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к украинским бизнесменам на $294,3 млн, компания готовится обжаловать решение

Высокий суд Лондона отклонил иск "Татнефти" на $294,3 млн к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела "Укртатнафты" в связи с истечением срока исковой давности, говорится в материалах суда.

В своем решении судья ссылается на российское законодательство (ст. 196 ГК РФ), согласно которому срок исковой давности составляет три года. "Применение трехлетнего срока исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что срок исковой давности "Татнефти" истек и его не следует отклонять как несовместимый с английским публичным порядком", - говорится в судебном решении.

В "Татнефти" не согласны с решением суда. "Решение представляется односторонним и предвзятым, в нем не дана оценка ряду фундаментальных вопросов, которые были поставлены перед судом, прежде всего, в отношении самого факта хищения принадлежащих "Татнефти" денежных средств, несмотря на то, что ответчики косвенно признали своё участие в нем. "Татнефть" изучает возможности по подаче апелляции на данное решение и принятию иных мер по взысканию похищенных средств", - прокомментировали в компании.

ЗАО "Укртатнафта" было создано в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций НПЗ принадлежало структурам, близким к "Татнефти", еще 28,7788% - Минземимущества Татарстана.

"Татнефть" утратила оперативный контроль над Кременчугским НПЗ в октябре 2007 года, когда возглавлявший "Укртатнафту" в 2003-2004 годах Овчаренко по решению украинского суда о восстановлении в должности вновь приступил к руководству предприятием, тогда как отстраненный руководитель Сергей Глушко заявил о силовом захвате НПЗ. "Татнефть", являвшаяся основным поставщиком сырья на предприятие, прекратила поставки нефти.

Затем у предприятия появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и Ярославскому. В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в ЗАО была практически обнулена, и появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват", - ООО "Корсан". Боголюбов и Коломойский - давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы "Приват", которая имеет интересы в ряде отраслей.

"Татнефть" предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году, в связи с захватом ЗАО "Укртатнафта" в октябре 2007 года и экспроприации акций "Татнефти" в "Укртатнафте". Российская компания выиграла дело: международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить ей компенсацию в размере $112 млн плюс проценты. С 2017 года представители Украины и "Татнефти" спорили в Московском арбитражном суде о его эффективной юрисдикции, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. "Татнефть" настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания Культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях, однако украинской стороне удалось доказать дипломатический иммунитет здания. Поэтому дело было передано в Арбитражный суд Ставропольского края: в этом регионе у Украины также есть имущество - санаторий им. Семашко. В феврале 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление "Татнефти" к Украине о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты.

Кроме того, "Татнефть" в конце марта 2016 года инициировала судебное разбирательство в Великобритании с Коломойским, Боголюбовым, Ярославским и Овчаренко по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и требовала возместить $334 млн ущерба и проценты. В своем иске "Татнефть" заявила, что в 2009 году указанные лица мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся компании за поставленную нефть.

Изначально Лондонский суд арестовал зарубежные активы бизнесменов на сумму $380 млн. Затем арест был снят, а суд принял сторону Боголюбова и Ярославского и отклонил иск "Татнефти" "ввиду отсутствия реальных шансов на успех дела", сообщало агентство Bloomberg. Однако в октябре 2017 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил в полном объеме жалобу "Татнефти" и отменил решение высокого суда Лондона, отклонившего без рассмотрения по существу иск компании в ноябре 2016 года.