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17:21 24.02.2021

Разумков сомневается, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

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Разумков сомневается, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что законопроект Кабинета министров о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) легко пройдет профильный комитет и два чтения парламента.

"Я не уверен, что законопроект по НАБУ легко пройдет комитет, а потом и два чтения в зале парламента", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что как сторонники, так и противники законопроекта о НАБУ знают механизмы, как затянуть процесс принятия, в том числе через поправки.

"Но по состоянию на сегодня, если я не ошибаюсь, на комитете этот вопрос пока не рассматривался. К слову, комитет не рассматривал и законопроект, подготовленный Офисом президента и тоже связанный с полномочиями НАБУ", - сказал Разумков.

Как сообщалось, законопроект №5070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины" инициирован премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и зарегистрирован в Верховной Раде 15 февраля.


Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

 

Теги: #набу #законопроект #разумков
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