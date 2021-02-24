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15:41 24.02.2021

На Харьковщине два рыбака провалились под лед и утонули

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На Харьковщине два рыбака провалились под лед и утонули

В Харьковской области на р.Северский Донец ищут тела двух жителей Змиева (53 и 63 года), которые 23 февраля пошли на рыбалку, провалились под лед и утонули.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение от местного жителя о том, что под лед на реке провалились два человека и нужна помощь в спасении, поступило в дежурную часть около 17:00 во вторник.

"Правоохранители сразу выехали на место происшествия, однако спасти пострадавших не удалось... Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению тел в водоеме", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Теги: #утопленники #рыбаки #харьковская_область
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