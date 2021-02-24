Посол Корнийчук вручил верительные грамоты президенту Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину и поблагодарил за содействие в переговорах Украины по получению вакцины от COVID-19. Церемония вручения прошла в среду в Иерусалиме.

Стороны также обсудили текущее состояние украино-израильских отношений и подчеркнули необходимость борьбы с проявлениями антисемитизма, расизма и других форм нетерпимости.

Посол Корнийчук поднял вопрос развития военно-технического сотрудничества, укрепления торговых связей и усиление работы по Соглашению о ЗСТ.

Глава украинского диппредставительства подтвердил приглашение Реувену Ривлину посетить Украину для участия в мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости.