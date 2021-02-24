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14:51 24.02.2021

Назначенный Радой судья КС Кичун принял присягу

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Назначенный Радой судья КС Кичун принял присягу

Назначенный Верховной Радой судья Конституционного суда Украины Виктор Кичун принял присягу судьи КС, вступив в эту должность.

В ходе торжественной церемонии на специальном пленарном заседании КС Кичун прочел текст присяги судьи КС и засвидетельствовал его своей подписью.

Председательствующий на торжественном заседании заместитель главы КС Сергей Головатый поздравил Кичуна на должности судьи КС, после чего состоялась церемонна вручения Кичуну атрибутов судьи – мантии и нагрудного знака судьи КС, а также удостоверения.

Головатый пожелал Кичуну достойно нести звание судьи КС и защищать конституционные ценности, права и свободы человека и гражданина.

На торжественной церемонии присутствовали глава Верховного суда Валентина Данишевская, глава Высшего совета юстиции Андрей Овсиенко, постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря и представитель президента в КС Федор Вениславский.

После церемонии принятия присяги Данишевская от имени Верховного суда и судов общей юрисдикции поздравила нового судью КС и в целом суд с "долгожданным пополнением".

Она пожелала Кичуну мудрости в принятии решений, служить народу Украины и выразила уверенность в том, что новый судья КС понимает всю степень ответственности, возложенную на него.

"Пусть все три ветви власти всегда находят баланс в ваших решениях", - добавила Данишевская.

Теги: #присяга #судья #кс
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