Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Литвы за санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и поблагодарил его за введенные Литвой сакнции в отношении РФ.

"Спасибо за санкции из-за временной оккупации Крыма, из-за войны на Донбассе и ради энергетической безопасности Европы", – написал Зеленский в своём микроблоге в Твиттер в среду.

Также глава Украинского государства поблагодарил министра иностранных дел Литвы за устойчивую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за поддержку Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.