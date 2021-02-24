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13:35 24.02.2021

Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Литвы за санкции против РФ

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Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Литвы за санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и поблагодарил его за введенные Литвой сакнции в отношении РФ.

"Спасибо за санкции из-за временной оккупации Крыма, из-за войны на Донбассе и ради энергетической безопасности Европы", – написал Зеленский в своём микроблоге в Твиттер в среду.

Также глава Украинского государства поблагодарил министра иностранных дел Литвы за устойчивую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за поддержку Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.

 

Теги: #рф #украина #литва #санкции
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