На парковках аэропорта "Одесса" с мая будут действовать новые условия бесплатной высадки и посадки пассажиров

Специалисты международного аэропорта "Одесса" разработали новую концепцию организации движения и размещения транспорта на территории аэропорта, она внедряется с 1 мая 2021 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в среду, новые условия, в частности, касаются как некоммерческих клиентов (пассажиров), так и сервисов такси.

"С лета прошлого года подъезд к новому терминалу аэропорта стал платным, на что жаловались одесситы. Руководители аэропорта учли опыт многих европейских аэропортов и в новой концепции определили условия бесплатной посадки и высадки пассажиров в зависимости от того, пользуются они собственным автотранспортом или услугами такси", - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, цитирует пресс-служба.

Так, для некоммерческих клиентов будет краткосрочная зона автостоянки (зона №1, находящаяся непосредственно перед новым терминалом) и долгосрочная зона (зона №2, находящаяся рядом со старым аэровокзалом). На краткосрочной зоне посадка и высадка будет осуществляться бесплатно на протяжении 10 минут один раз в сутки. На долгосрочной посадка и высадка будут осуществляться бесплатно на протяжении 30 минут один раз в сутки.

Для коммерческих клиентов (бизнес-пакет для сервиса такси) будет 10 бесплатных минут два раза в час для посадки и высадки пассажиров в краткосрочной зоне возле терминала. В долгосрочной зоне будет аренда паркомест.

По словам Криклия, подобная практика успешно работает во многих европейских аэропортах. Например, аэропорт Будапешта предоставляет пять бесплатных минут два раза в сутки, аэропорт Риги - 10 бесплатных минут один раз в сутки, аэропорт Варшавы "Шопен" - семь бесплатных минут пять раз в сутки, аэропорт Вены - 10 бесплатных минут два раза в сутки, аэропорт Кракова - 10 минут один раз в сутки и т. п.

"Кроме этого, в МА "Одесса" будет построена необходимая современная инфраструктура. На парковках будут работать автоматизированная система пропуска и видеораспознавания номеров, будут обустроены специальные паркоместа и отдельный въезд/выезд для такси, отдельные пешеходные зоны, разметка и удобная навигация. В итоге мы хотим значительно улучшить уровень сервиса для путешественников, ведь направление в Одессу является одним из самых популярных. Также мы повысим технологичность аэропорта, обеспечим свободный доступ к инфраструктуре, современный комфорт и безопасность для пассажиров", - подытожил министр.

ООО "Международный аэропорт Одесса" - совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором "Одесса Аэропорт Девелопмент", который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью $45 млн.