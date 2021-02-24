События

11:39 24.02.2021

Прокурор Одесской области расценивает акции протеста после приговора Стерненко как давление на суд

1 мин читать
Прокурор Одесской области расценивает акции протеста после приговора Стерненко как давление на суд

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко считает, что массовые акции протеста, которые последовали за оглашением приговора активисту Сергею Стерненко, недопустимы, так как являются давлением на суд.

В среду на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, как он относится к массовым акциям протеста, которые начались после оглашения приговора, Костенко сказал: "Как прокурор и руководитель областной прокуратуры я скажу, что это наша работа – ходить в суд и выполнять те обязанности, которые на нас возложены Конституцией по поддержанию публичного обвинения. Мы свою работу делали, ходили в суд независимо от каких-то взглядов на это дело с какой-либо стороны".

"То, что произошло после постановления приговора, я это уже говорил, и скажу еще раз, что с моей точки зрения это является давлением на суд, и это недопустимо", - добавил Костенко.

Как сообщалось, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Теги: #реакция #прокурор #протесты #стерненко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 24.02.2021
Активист Стерненко находится в Одесском СИЗО до вступления в силу приговора – прокурор

Активист Стерненко находится в Одесском СИЗО до вступления в силу приговора – прокурор

11:48 24.02.2021
Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала – прокурор Одесской области

Апелляция на приговор Стерненко еще не поступала – прокурор Одесской области

01:03 24.02.2021
Одесский прокурор Костенко считает, что позиция обвинения в деле Стерненко вполне обоснована

Одесский прокурор Костенко считает, что позиция обвинения в деле Стерненко вполне обоснована

21:03 23.02.2021
Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

20:44 23.02.2021
Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

20:22 23.02.2021
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

19:51 23.02.2021
Правоохранители перекрыли подход к Офису президента, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко

Правоохранители перекрыли подход к Офису президента, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко

19:33 23.02.2021
В Житомире в ходе акции в поддержку Стерненко произошла потасовка, задержаны два человека - полиция

В Житомире в ходе акции в поддержку Стерненко произошла потасовка, задержаны два человека - полиция

19:24 23.02.2021
Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решении Тегерана снизить уровень соблюдения норм СВПД

Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решении Тегерана снизить уровень соблюдения норм СВПД

16:09 23.02.2021
Порошенко: приговор для Стерненко – это следствие влияния "команды Януковича-Портнова"

Порошенко: приговор для Стерненко – это следствие влияния "команды Януковича-Портнова"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса в связи с его смертью

Вакцинация против COVID-19 в Украине стартует в среду, 24 февраля

Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ "Золотое" и "Счастье", но российская сторона вновь не открыла пропуск

В Луганской области в результате обстрелов российскими наемниками позиций ВСУ погиб мирный житель

ПОСЛЕДНЕЕ

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Для получения украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1

Переход Украины на латиницу приведет к потере большого пласта украинской письменной культуры

Новое положение о звании "Почетный гражданин Харькова" позволит присвоить его Кернесу

На парковках аэропорта "Одесса" с мая будут действовать новые условия бесплатной высадки и посадки пассажиров

Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова

Топ-менеджер Amazon Джефф Блэкберн покидает компанию после длительного отпуска

Атлантический воздух принесет в Украину потепление

В Киеве СБУ предотвратила противоправное завладение недвижимостью завода

Разумков передал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД на подпись президенту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА