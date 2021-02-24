Прокурор Одесской области расценивает акции протеста после приговора Стерненко как давление на суд

Руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко считает, что массовые акции протеста, которые последовали за оглашением приговора активисту Сергею Стерненко, недопустимы, так как являются давлением на суд.

В среду на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, как он относится к массовым акциям протеста, которые начались после оглашения приговора, Костенко сказал: "Как прокурор и руководитель областной прокуратуры я скажу, что это наша работа – ходить в суд и выполнять те обязанности, которые на нас возложены Конституцией по поддержанию публичного обвинения. Мы свою работу делали, ходили в суд независимо от каких-то взглядов на это дело с какой-либо стороны".

"То, что произошло после постановления приговора, я это уже говорил, и скажу еще раз, что с моей точки зрения это является давлением на суд, и это недопустимо", - добавил Костенко.

Как сообщалось, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.