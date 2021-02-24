В Швеции планируют ужесточить ограничения из-за риска третьей волны коронавируса

В Швеции намерены ввести новые ограничительные меры из-за опасности наступления третьей волны COVID-19 в ближайшие месяцы, сообщают шведские СМИ.

Ожидается, что позже в среду власти страны объявят о дальнейших планах по ограничениям.

В то же время планируется ослабить ограничительные меры для постояльцев домов престарелых, которые прошли вакцинацию.

В последние две недели в Швеции фиксируют резкий рост заболеваемости. В среднем на 100 тыс. человек приходится 445 заболевших коронавирусом.

В январе МИД Швеции продлил рекомендацию для подданных королевства отказаться от путешествий без необходимости за пределы ЕС до 15 апреля. Ранее предполагалось, что срок действия рекомендации истечет 31 января.

Швеция продлевает данное предупреждение с марта прошлого года. С начала пандемии в Швеции заразились более 642 тыс. человек, более 12 тыс. умерли.