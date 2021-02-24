События

06:22 24.02.2021

Контрразведка СБУ задержала активиста так называемой "крымской весны"

1 мин читать
Контрразведка СБУ задержала активиста так называемой "крымской весны"

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участника так называемой "крымской весны", который содействовал оккупации Крыма российскими агрессорами, сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно оккупированного Крыма при въезде на материковую часть Украины. Задокументировано, что весной 2014 года он инициативно вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой оказывал содействие РФ в аннексии территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании", - говорится в сообщении.

Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны".

Задержанному объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

 

Теги: #подозреваемый #крымская_весна #сбу #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:36 24.02.2021
Притула призывает ускорить процесс присвоения харьковской школе имени Даниила Дидика

Притула призывает ускорить процесс присвоения харьковской школе имени Даниила Дидика

01:03 24.02.2021
Одесский прокурор Костенко считает, что позиция обвинения в деле Стерненко вполне обоснована

Одесский прокурор Костенко считает, что позиция обвинения в деле Стерненко вполне обоснована

00:31 24.02.2021
На Донбассе снайпер ранил украинского бойца

На Донбассе снайпер ранил украинского бойца

00:04 24.02.2021
В Украине начал действовать адаптивный карантин

В Украине начал действовать адаптивный карантин

23:02 23.02.2021
Протестующие на Банковой объявили о бессрочной акции протеста с субботы

Протестующие на Банковой объявили о бессрочной акции протеста с субботы

22:45 23.02.2021
Черновицкая область войдет в "желтую зону" по COVID-19, но число госпитализированных растет ежесуточно

Черновицкая область войдет в "желтую зону" по COVID-19, но число госпитализированных растет ежесуточно

22:25 23.02.2021
Порошенко встретился с журналистами телеканала "Прямой"

Порошенко встретился с журналистами телеканала "Прямой"

22:04 23.02.2021
В связи со столкновениями на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное дело

В связи со столкновениями на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное дело

19:44 23.02.2021
Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений – указ

Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений – указ

17:47 23.02.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе снайпер ранил украинского бойца

В Украине начал действовать адаптивный карантин

В связи со столкновениями на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное дело

В Киеве протестующие продолжают попытки пройти к Офису президента, им препятствуют правоохранители

Вспышка новых случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению

ПОСЛЕДНЕЕ

Пашинян подтвердил сведения о применении комплекса "Искандер" в Нагорном Карабахе

В Киеве протестующие продолжают попытки пройти к Офису президента, им препятствуют правоохранители

Президент Молдовы отказалась выполнять решение КС, решила добиваться досрочных парламентских выборов

Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

США понадобится время для принятия мер в ответ на недружественные действия РФ

Вспышка новых случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению

Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

Зеленский подписал закон, совершенствующий процедуру избрания руководителей вузов

Суд взял под стражу подозреваемого в сборе для спецслужб РФ закрытой информации об украинской бронетехнике

В МВД внедряют систему "Connect Pro", которая позволит украинцам с нарушением слуха полноценно пользоваться сервисами министерства – Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА