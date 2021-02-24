Контрразведка СБУ задержала активиста так называемой "крымской весны"

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участника так называемой "крымской весны", который содействовал оккупации Крыма российскими агрессорами, сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили личность жителя временно оккупированного Крыма при въезде на материковую часть Украины. Задокументировано, что весной 2014 года он инициативно вступил в общественную организацию "Автоканал Севастополя", в которой оказывал содействие РФ в аннексии территории полуострова. Также в составе так называемой крымской "самообороны" злоумышленник осуществлял наблюдение на избирательных участках во время незаконных выборов фейкового "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию в незаконном голосовании", - говорится в сообщении.

Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден российской оккупационной администрацией медалью "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны".

Задержанному объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.