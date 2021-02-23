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22:45 23.02.2021

Черновицкая область войдет в "желтую зону" по COVID-19, но число госпитализированных растет ежесуточно

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Черновицкая область войдет в "желтую зону" по COVID-19, но число госпитализированных растет ежесуточно

Черновицкая область может войти в "желтую" зону карантина, но число госпитализированных растет ежесуточно, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"С 24 февраля Черновицкая область, согласно постановлению правительства, - в "желтой зоне" карантина", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, во вторник на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введен "красный" уровень опасности на Ивано-Франковщине.

Глава ОГА подчеркнул, что Буковина находится в зоне риска из-за увеличения количества новых случаев заболевания вирусом и растер число госпитализированных ежесуточно и существенно загружены госпитальные базы.

"Однако включат ли для нас "красный" свет - решится в ближайшее время на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которая оценит показатели и примет решение о зонировании для Черновицкой области", - подытожил Осачук.

Теги: #буковина #эпидситуация #украина
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