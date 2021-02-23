События

22:04 23.02.2021

В связи со столкновениями на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное дело

1 мин читать
В связи со столкновениями на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное дело

По факту столкновений на ул. Банковой в Киеве во время акции возле Офиса президента во вторник открыто уголовное производство, в полицию доставлены 17 участников акции, которые нарушали правопорядок, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе киевского главка полиции.

"17 человек доставлены в полицию ", - сказали в Нацполиции.

В полиции добавили, что несколько полицейских получили ожоги глаз.

"Полицейские мгновенно реагируют на все попытки провокаций и столкновений. Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры", - отметили в пресс-службе главка.

Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время акция протеста продолжается.

"Полицейские и нацгвардейцы продолжают нести службу и призывают не устраивать провокаций и соблюдать нормы действующего законодательства во время мероприятия", - добавили в полиции.

Теги: #опу #банковая #украина #аресты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:02 23.02.2021
Протестующие на Банковой объявили о бессрочной акции протеста с субботы

Протестующие на Банковой объявили о бессрочной акции протеста с субботы

22:45 23.02.2021
Черновицкая область войдет в "желтую зону" по COVID-19, но число госпитализированных растет ежесуточно

Черновицкая область войдет в "желтую зону" по COVID-19, но число госпитализированных растет ежесуточно

22:25 23.02.2021
Порошенко встретился с журналистами телеканала "Прямой"

Порошенко встретился с журналистами телеканала "Прямой"

19:44 23.02.2021
Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений – указ

Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений – указ

17:47 23.02.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Ивано-Франковской области с 26 февраля

17:26 23.02.2021
Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами – посол в Молдове

Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами – посол в Молдове

12:42 23.02.2021
В ЕСПЧ поступила еще одна жалоба Украины против РФ

В ЕСПЧ поступила еще одна жалоба Украины против РФ

08:49 23.02.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:43 23.02.2021
Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое военнослужащих получили ранения – штаб ООС

08:23 23.02.2021
В Украине за сутки 4 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 351 человек – Степанов

В Украине за сутки 4 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 351 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве протестующие продолжают попытки пройти к Офису президента, им препятствуют правоохранители

Вспышка новых случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению

Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

Правоохранители перекрыли подход к Офису президента, где запланирована акция протеста против приговора Стерненко

Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве протестующие продолжают попытки пройти к Офису президента, им препятствуют правоохранители

Президент Молдовы отказалась выполнять решение КС, решила добиваться досрочных парламентских выборов

Во Львове около тысячи человек протестовали против приговора Стерненко

США понадобится время для принятия мер в ответ на недружественные действия РФ

Вспышка новых случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области носит локальный характер, но имеет тенденцию к распространению

Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

Зеленский подписал закон, совершенствующий процедуру избрания руководителей вузов

Суд взял под стражу подозреваемого в сборе для спецслужб РФ закрытой информации об украинской бронетехнике

В МВД внедряют систему "Connect Pro", которая позволит украинцам с нарушением слуха полноценно пользоваться сервисами министерства – Геращенко

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА