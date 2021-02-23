В связи со столкновениями на Банковой задержаны 17 человек, открыто уголовное дело

По факту столкновений на ул. Банковой в Киеве во время акции возле Офиса президента во вторник открыто уголовное производство, в полицию доставлены 17 участников акции, которые нарушали правопорядок, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе киевского главка полиции.

"17 человек доставлены в полицию ", - сказали в Нацполиции.

В полиции добавили, что несколько полицейских получили ожоги глаз.

"Полицейские мгновенно реагируют на все попытки провокаций и столкновений. Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры", - отметили в пресс-службе главка.

Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время акция протеста продолжается.

"Полицейские и нацгвардейцы продолжают нести службу и призывают не устраивать провокаций и соблюдать нормы действующего законодательства во время мероприятия", - добавили в полиции.