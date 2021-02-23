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20:24 23.02.2021

В МВД внедряют систему "Connect Pro", которая позволит украинцам с нарушением слуха полноценно пользоваться сервисами министерства – Геращенко

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В МВД внедряют систему "Connect Pro", которая позволит украинцам с нарушением слуха полноценно пользоваться сервисами министерства – Геращенко

Между МВД Украины и общественной организацией "Социальное единство" был подписан меморандум о сотрудничестве, который позволит более чем 400 тысячам украинцев с нарушением слуха полноценно пользоваться всеми сервисами системы МВД благодаря инновационной системе "Connect Pro".

"Система работает по такому принципу: человек с нарушением слуха вызывает нужную экстренную службу в приложении, дальше с ним связывается оператор, который переводит жестовое общение в текстовое сообщение и озвучивает его. Далее, на место происшествия выезжает соответствующая экстренная служба, представители которой тоже могут общаться с неслышащим с помощью приложения", - написал во вторник на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко, отписавший от имени министерства меморандум.

Он рассказал, что по состоянию на сегодня в рамках пилотного проекта "Connect Pro" уже установлена в сервисных центрах МВД в Киеве, Одессе, Львове и Днепре, "благодаря чему, при поддержке переводчиков, уже обработано больше 1000 обращений людей с нарушением слуха".

Кроме того, добавил Геращенко, 150 экипажей патрульной полиции Киева оснащены планшетами, на которых установлена система "Connect Pro", а также на пяти пограничных пунктах функционируют сервисы коммуникации для людей с нарушением слуха.

"Мы продолжим внедрять современные технологии в своей деятельности, чтобы создать равные и комфортные возможности для всех украинцев! Если у Вас есть идеи как сделать сервисы МВД лучше и доступнее для наших сограждан с ограниченными возможностями - пишите мне в личку. Если у вас есть друзья или родственники с нарушением слуха, передайте им эту полезную информацию. Уверен, они буду вам благодарны", - подытожил Геращенко.

 

Теги: #connect_pro #геращенко #мвд
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