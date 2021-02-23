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19:26 23.02.2021

Ткаченко: запрещенная "Тройка Медведчука" натянула новую маску – создала ООО "Медиахолдинг "Новости"

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Ткаченко: запрещенная "Тройка Медведчука" натянула новую маску – создала ООО "Медиахолдинг "Новости"

Медиахолдинг "Новости", в который входят попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, создал одноименное общество с ограниченной ответственностью (ООО), сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко

"Запрещенная "Тройка Медведчука", называвшая себя "Медиахолдинг "Новости" натянула новую маску. Создала ООО с таким же названием. Наверное, чтобы СНБО и СБУ их долго не искали", - написал Ткаченко в во вторник вечером в своем Telegram-канале.

По его информации, зарегистрирована эта ООО 18 февраля – "буквально через две недели после блокировки этих антиукраинских пропагандистских каналов в украинском эфире". Учредителями нового ООО является 100 человек. В целом. Каждый из них "скинулся" на создание ООО по 1 гривне. Таким образом, уставный капитал ООО "Медиахолдинг "Новости" - 100 грн.

"Похоже, что (попавший под санкции СНБО Украины нардеп от фракции ОПЗЖ Виктор - ИФ) Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако, сколько новых ОООшек за 100 гривен не делай - суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их "деятельности", - отметил Ткаченко.

Он также предложил ознакомиться с перечнем 100 человек, вложивших по 1 грн в уставный капитал ООО.

"Ищите знакомые фамилии среди "акционеров" (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44090465/). Но как с уставным капиталом в 100 грн. можно финансировать заранее нерентабельное предприятие - вопрос риторический", - подытожил министр.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/541

Теги: #ткаченко #новости #ооо #медиахолдинг
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