Литва поделится с Украиной вакциной от Covid-19, когда у нее появится ее избыток - глава МИД

Литва поделится с Украиной вакциной от коронавируса Covid-19, когда у нее появится ее избыток, сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Я разделяю обеспокоенность украинского правительства, что недостаточно вакцин попадают в Украину, и предложил возможность, когда Литва будет готова - поделиться вакциной. Когда мы будем знать, что мы будем готовы сделать это, мы сделаем все возможное, чтобы попытаться помочь Украине", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник.

Ландсбергис указал, что Литва также может попросить своих друзей в Европе присоединиться к своей инициативе и поделиться с Украиной вакциной, когда они будут готовы. Однако он не уточнил, когда это может произойти.

"Я считаю, что пока очень рано отвечать на этот вопрос. Сегодня очень важно показать политическую цель. Я уверен, что такой день настанет и поставки будут достаточными, чтобы покрыть потребности Литвы, так что мы сможем поделиться излишком с нашими друзьями", - отметил он.

В свою очередь Кулеба поблагодарил литовского коллегу за инициативу.

"Я очень благодарен Габриэлюсу за то, что он сообщил нам такую информацию, что когда у Литвы появится избыток своей вакцины, она с радостью поделится нею с Украиной. Мы будем очень благодарны. Мы понимаем, что задача каждого правительства - это, прежде всего, защитить свое население. Я так понимаю, что литовское правительство эффективно справляется с этой задачей, и мы будем благодарны, когда Украина сможет получить доступ к дополнительным вакцинам", - подчеркнул Кулеба.