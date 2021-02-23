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13:09 23.02.2021

Правоохранители раскрыли схему незаконной компенсации налогов, которую организовали сотрудники ГФС

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Правоохранители раскрыли схему незаконной компенсации налогов, которую организовали сотрудники ГФС

Украинские правоохранители раскрыли организованную группу действующих и бывших работников Государственной фискальной службы Украины (ГФС), занимающуюся незаконной компенсацией налогов физическим и юридическим лицам, в результате чего государственный бюджет потерял около 3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, должностные лица Главного управления ГФС в Киевской области в период 2015-2019 годов незаконно вернули подоходный налог и единый социальный взнос физическим и юридическим лицам на сумму более 3 млн. грн.

"22 февраля 2021 года пяти членам организованной группы сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, и служебном подлоге (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 по различным видам соучастия)", - отмечают правоохранители.

Они добавляют, что подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Теги: #налоги #схема #правоохранители #гфс
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