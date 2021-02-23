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11:39 23.02.2021

Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда

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Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда

Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Приговор суд вынес во вторник, трансляция заседания велась в соцсетях.

Кроме того, по решению суда, у активиста конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.

"Стерненко признан виновным... в незаконном лишении свободы... с применением оружия на протяжении длительного времени... с целью завладения чужим имуществом", - говорится в приговоре.

"Назначить наказание Стерненко в виде лишения свободы сроком 7 лет 7 месяцев с конфискацией 1/2 имущества", - говорится в определении суда.

Срок отбывания наказания - с 23 февраля 2021 года.

Как написал сам Стерненко на своей странице в Facebook во вторник, суд постановил взять его под стражу прямо в зале заседаний и поместить в следственный изолятор. "Нам дают СИЗО с заключением под стражу в зале суда", - написал он.

Тем временем группа людей, которые пришли к зданию суда поддержать Стерненко, стояли "живой цепью" возле зала суда, чтобы не выпустить автозак, в котором находится активист. Его сторонники бросают дымовые шашки.

Представители объединения "Движение сопротивления капитуляции" в связи с вынесением приговора Стерненко заявили о намерениях во вторник вечером провести акцию протеста в Киеве на ул.Банковой, где расположен Офис президента Украины. Начало акции анонсировано на 20.00,

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд Одессы избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. 18 декабря прошлого года суд отправил активиста под ночной домашний арест.

Позже Стерненко было также выдвинуто обвинение в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Прокуроры требовали приговорить активиста к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Теги: #суд #стерненко
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