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11:17 23.02.2021

Кличко призвал депутатов Киевсовета отложить рассмотрение вопроса о выделении земли для обустройства Мемориала в Бабьем Яру

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Кличко призвал депутатов Киевсовета отложить рассмотрение вопроса о выделении земли для обустройства Мемориала в Бабьем Яру

Столичный мэр Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета перенести вопрос выделения земли для обустройства будущего Мемориала в Бабьем Яру и провести сначала депутатские слушания по концепции проекта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник.

"Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема Мемориала в Бабьем Яру. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд "Бабий Яр" представит концепцию проекта и ответит на вопросы, волнующие депутатов Киевсовета", - отметил киевский мэр во время своего выступления в Киевсовете.

Он также подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы реализация этого проекта происходила совместно и под контролем государства.

Как сообщалось, киевские активисты начали сбор подписей с призывом прекратить поддержку российского проекта мемориализации Бабьего Яра.

К сбору подписей присоединились известные художники, ученые, общественные активисты (итого 89 человек), которые призывают мэра Киева и депутатские фракции Киевсовета не поддерживать российский проект мемориала Бабий Яр и не передавать землю в пользование.

Среди прочих, свои подписи под этим призывом оставили писатели Юрий Андрухович и Оксана Забужко, публицист Виталий Портников, нардепы Мустафа Джемилев, Владимир Вятрович и Николай Княжицкий (все от фракции "Европейская солидарность), активист Сергей Стерненко и другие.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в 79-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру заявил, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в столице будет создан, и пообещал приложить все усилия для реализации этого проекта.

В свою очередь сопредседатель "Ассоциации еврейских организаций и общин Украины" ("Ваад") Иосиф Зисельс заявлял, что строительство временной мемориальной синагоги в Бабьем Яру на месте Кирилловского православного кладбища является очередной попыткой России спровоцировать конфликт между национальными меньшинствами в Украине.

Теги: #киев #земля #кличко #бабий_яр
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