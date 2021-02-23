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00:50 23.02.2021

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

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Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

COVID-19 за время пандемии спровоцировал смерть уже более 500 тыс. человек на территории США, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

По его информации, на данный момент в США зафиксировали 512 230 смертей от последствий заражения коронавирусом.

Агентство Associated Press отмечает, что примерно столько же США потеряли убитыми в совокупности во времена трёх войн: Второй мировой, Корейской войны и войны во Вьетнаме.

При этом, несмотря на активную вакцинацию населения и на постепенный спад нынешней волны вируса, ряд экспертов прогнозирует, что к 1 июня 2021 года число смертей в США составит уже около 589 тыс. Они считают, что немалую опасность для населения страны могут представлять новые, потенциально более опасные, штаммы заболевания.

США, по официальным данным, находятся на первом месте в мире по количеству зафиксированных случаев смерти пациентов с коронавирусом: на эту страну приходится примерно 20% из почти 2,5 млн летальных исходов, зафиксированных в мире.

При этом, как отмечают американские СМИ, реальное число смертей от COVID-19 в США может быть значительно выше официальной цифры.

Теги: #сша #жертвы #показатели #коронавирус
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