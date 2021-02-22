Полиция задержала подозреваемого в убийстве харьковчанина

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летнего харьковчанина, которое произошло в понедельник вечером в пер.Отакара Яроша.

"Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Задержанного доставили в Харьковское районное управление полиции №3 для проведения следственных действий. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, в понедельник вечером в пер.Отакара Яроша выстрелом в голову был убит 40-летний мужчина. Для задержания стрелявшего правоохранители ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщил начальник следственного управления Сергей Чиж, следствие выдвинуло и отрабатывает ряд версий, одна из которых - конфликт из-за денежного долга.