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23:28 22.02.2021

На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих

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На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих

На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военнослужащих, сообщает командование 58-ой отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского

"Сегодня, 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находившихся в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался", - говорится в сообщении, на официальной странице командования 58-ой отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Источник: https://www.facebook.com/58OMPBr

Теги: #военные #украина #донбасс #гибель
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