Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью посла Италии в Конго: Украина осуждает терроризм во всех его формах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью в Демократической Республике Конго посла Италии Луки Аттаназио и его карабинера.

"Трагические новости о жестоком нападении в ДР Конго, унесшем жизни итальянского посла Луки Аттаназио и карабинера Витторио Яковаччи. Я искренне соболезную их близким. Украина осуждает терроризм во всех его формах и поддерживает Италию в этот печальный и трагический день", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, посол Италии в Конго Лука Аттаназио погиб в результате вооружённого нападения неизвестных, сообщает в понедельник итальянское телевидение.

Инцидент произошёл в конголезском городе Гома: вооружённые люди напали на колонну автомобилей ООН. В одном из них был посол. Помимо дипломата, погиб сопровождавший его итальянский карабинер.

Итальянские СМИ отмечают, что причину нападения пока установить не удалось. По их мнению, возможно, речь шла о попытке похищения, пошедшей не по плану. В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла и выразили "глубокую скорбь".