Рухнувшей с моста в Десну фурой управлял гражданин Турции, он погиб – МВД Украины

Спасатели Госслужбы Украины по ЧС подняли из реки Десна (Черниговская обл.) упавший в нее с моста около полуночи понедельника грузовой автомобиль с погибшим водителем.

"На автодороге М-01 "Киев-Чернигов-Новые Яриловичи" возле с. Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом "Mercedes-Benz Actros", разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в р.Десна и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турецкой республики, погиб", - сообщается в понедельник вечером на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство, закрепили тросы и с помощью автокрана и автомобиля "КрАЗ" изъяли из воды грузовик с погибшим водителем.