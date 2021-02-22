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17:40 22.02.2021

Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру за незаконное посещение Крыма

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Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру за незаконное посещение Крыма

Российскому актеру на три года запретили въезд в Украину, поскольку он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Иностранец прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая. Во время беседы с россиянином пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал временно оккупированный Крым", - сказано в сообщении.

Так, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Госпогранслужбе, въезд запретили актеру Артему Черненко 1986 года рождения.

Теги: #рф #актер #запрет
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