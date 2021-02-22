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13:16 22.02.2021

Бесплатные прививки от Covid-19 гарантированы всем гражданам Украины, военные врачи и участники ООС будут вакцинированы среди первых – президент

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Бесплатные прививки от Covid-19 гарантированы всем гражданам Украины, военные врачи и участники ООС будут вакцинированы среди первых – президент

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что военные врачи и участники Операции Объединенных сил на востоке Украины будут в числе первых привиты вакциной от Covid-19, которая прибудет в Украину уже в ближайшее время, сообщается на сайте главы государства.

"По графику поставки вакцин прививка будут гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС - среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, которые на передовой борьбы с Covid-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", - сказал Зеленский во время традиционного селекторного совещания.

При этом он отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

В ходе совещания было детально обсуждено предотвращение распространения коронавируса в Ивано-Франковской области. "За прошедшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь… Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мер, соответствующих красному уровню карантина", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил о росте числа больных Винницкой и Закарпатской областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе совещания также сообщил, что в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусной болезнью, одновременно увеличивается и продолжительность госпитализации: если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас 19-20.

Теги: #вакцинация
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