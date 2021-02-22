Замглавы ОП Тимошенко надеется, что вакцина из Индии прибудет в Украину утром 23 февраля

Партия индийской вакцины CoviShield может прибыть в Украину утром 23 февраля, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Вакцина уже в пути. Уже утром, надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолёте. Но есть свой путь у самолёта. К сожалению, первая партия летит не напрямую, есть кое-какие логистические проблемы", - сказал Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник, 22 февраля.

В тоже время он добавил, что уже сейчас Министерство здравоохранения Украины отрабатывает с логистами скорость и путь следующих поставок.

"Я думаю, что каждую неделю Украина, или каждые 10 дней будет получать новую партию этой вакцины (CoviShield – ИФ)", - сказал заместитель главы Офиса президента.

Что касается поставок вакцин "AstraZeneca" и "Pfhizer" в рамках международной программы COVAX, Тимошенко отметил, что их поставки должны были осуществиться в конце февраля, однако произошла "замена дат", вследствие чего их поставки перенесли на начало марта.