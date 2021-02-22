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10:42 22.02.2021

Зеленский: в рамках "Большой реставрации" в следующие три года обновят около 150 объектов в Украине

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Зеленский: в рамках "Большой реставрации" в следующие три года обновят около 150 объектов в Украине

В рамках программы "Большая реставрация" в течение следующих трех лет в Украине будут отреставрированы около 150 объектов исторического и культурного наследия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В этом году мы начали программу "Большая реставрация. Речь о восстановлении украинских замков, музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия. За три следующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине", - сказал президент в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Теги: #объекты #программа #реставрация
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