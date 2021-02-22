Российская оккупационная власть в Крыму нарушает право жителей полуострова говорить на родном для них языке и запрещает использование украинского и крымскотатарского языков на оккупированной территории, сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Оккупационная "власть" Крыма фактически запретила использовать украинский, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация и с крымскотатарским языком: имея заявления и определения оккупационной администрации о том, что он является одним из официальных языков, реальных возможностей для использования языка и его развития на Крымском полуострове нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Как сообщалось, принудительная паспортизация, которую проводит российская оккупационная власть на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганских областей, затронула около 2,9 млн украинцев.

При этом около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн граждан Украины.