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14:35 20.02.2021

Резников: принудительная российская паспортизация затронула около 400 тыс. украинцев в ОРДЛО и более 2,5 млн – в Крыму

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Резников: принудительная российская паспортизация затронула около 400 тыс. украинцев в ОРДЛО и более 2,5 млн – в Крыму

Принудительная паспортизация, которую проводит российская оккупационная власть на территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганских областей, затронула около 2,9 млн украинцев, заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн граждан Украины", - цитирует Резникова с брифинга для государств-членов ООН пресс-центр Постоянного представительства Украины при Организации объединенных наций в Facebook.

Министр напомнил, что из-за российской агрессии погибло уже почти 14 тысяч украинцев, а более 400 тысяч стали участниками боевых действий.

"Около 3,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса", - добавил он.

 

Теги: #рф #донбасс #крым #паспорта #резников
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