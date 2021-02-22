События

08:01 22.02.2021

В Тернопольской области 9 детей пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции

1 мин читать
В Тернопольской области 9 детей пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции

В детском саду с. Джурин Чертковского района (Тернопольская обл.) в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадало 9 детей, сообщили в ГСЧС.

"21 февраля в с.Джурин Чертковского района в детском саду лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у 9 детей (2014 - 2018 г.р.), из них 2 ребенка находится на стационарном лечении и 7 детей лечатся амбулаторно", – сообщается на сайте ведомства в понедельник утром.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

В информации отмечено, что всего в ДУЗе находилось 16 детей.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 19 февраля в Тернополе в результате вспышки острой кишечной ротавирусной инфекции пострадало 11 детей.

Теги: #инфекция #вспышка #тернопольская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:54 19.02.2021
В Тернополе 11 детей пострадали в результате вспышки ротавирусной инфекции

В Тернополе 11 детей пострадали в результате вспышки ротавирусной инфекции

05:37 11.01.2021
Глава Тернопольской ОГА Труш повторно заболел коронавирусом

Глава Тернопольской ОГА Труш повторно заболел коронавирусом

02:31 30.12.2020
Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

Вечеринка военнослужащих сил обороны Эстонии стала очагом коронавируса

18:51 09.12.2020
В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб

01:30 28.09.2020
В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар сушки для зернових культур

08:03 21.09.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 7 млн

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 7 млн

19:10 17.08.2020
В Винницкой области в психоневрологическом доме-интернате произошла вспышка COVID-19 - ОГА

В Винницкой области в психоневрологическом доме-интернате произошла вспышка COVID-19 - ОГА

20:48 07.08.2020
СБУ разоблачила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

СБУ разоблачила масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий

19:31 14.07.2020
В Одессе за неделю выявили 91 случай заболевания острыми кишечными инфекциями – горсовет

В Одессе за неделю выявили 91 случай заболевания острыми кишечными инфекциями – горсовет

22:08 03.07.2020
В Израиле число заболевших коронавирусом после новой вспышки превысило 10 тыс. человек

В Израиле число заболевших коронавирусом после новой вспышки превысило 10 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,3 млн, число жертв - 2,46 млн

В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

Более 40 млн доз вакцин китайской компании Sinopharm уже использовано

Компания Boeing рекомендует авиаперевозчикам приостановить полеты на лайнерах 777

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Администрация Трампа понизила уровень отношений США с Китаем до крайне низкого - глава МИД КНР

Процесс вакцинации населения Японии задерживается из-за нехватки препарата

Лагерный городок полигона "Широкий лан" готов одновременно разместить 5 тыс. военнослужащих

Власти США доставили треть из 6 млн задержанных из-за непогоды доз вакцин против COVID-19

На Прикарпатье установили 16 КПП для предотвращения распространения коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА