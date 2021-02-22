В Тернопольской области 9 детей пострадали в результате вспышки острой кишечной инфекции

В детском саду с. Джурин Чертковского района (Тернопольская обл.) в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадало 9 детей, сообщили в ГСЧС.

"21 февраля в с.Джурин Чертковского района в детском саду лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у 9 детей (2014 - 2018 г.р.), из них 2 ребенка находится на стационарном лечении и 7 детей лечатся амбулаторно", – сообщается на сайте ведомства в понедельник утром.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

В информации отмечено, что всего в ДУЗе находилось 16 детей.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, 19 февраля в Тернополе в результате вспышки острой кишечной ротавирусной инфекции пострадало 11 детей.