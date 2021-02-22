События

07:52 22.02.2021

Компания Boeing рекомендует авиаперевозчикам приостановить полеты на лайнерах 777

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Компания Boeing рекомендует авиаперевозчикам приостановить полеты на лайнерах 777

Компания Boeing заявила в воскресенье, что рекомендует авиаперевозчикам прекратить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после инцидента с лайнером в американском Денвере.

"Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 авиакомпании United Airlines. Пока продолжается расследование NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте - ИФ), мы рекомендовали приостановить эксплуатацию самолетов 777 (69 находящихся в эксплуатации и 59 пребывающих на стоянке), работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, до определения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) соответствующего протокола проверки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее сообщалось, что FAA активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000 в связи с инцидентом в американском Денвере.

"После консультаций с экспертами по авиационной безопасности (...) я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000", - говорится в заявлении главы FAA Стива Диксона, опубликованном в твиттере управления.

После этого американская авиакомпания United Airlines заявила, что немедленно приостанавливает полеты 24 самолетов Boeing 777, оснащенных такими двигателями.

В свою очередь министерство транспорта Японии издало приказ авиакомпаниям Nippon Airways и Japan Airlines, которые соответственно имеют парк из 19 и 13 самолетов Boeing 777 с таким типом двигателя приостановить полеты на данных лайнерах.

В субботу Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета с отказавшим правым двигателем. Самолет должен был выполнить рейс Денвер - Гонолулу.

На снимках, опубликованных полицией города Брумфилда (штат Колорадо), видны обломки рассыпавшегося двигателя.

По сообщениям СМИ, двигатель лайнера загорелся, в воздухе за самолетом тянулся шлейф черного дыма.

Теги: #полеты #сша #приостановка #boeing
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