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04:03 21.02.2021

Суд арестовал водителя, подозреваемого в убийстве пешехода в центре Киева

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Суд арестовал водителя, подозреваемого в убийстве пешехода в центре Киева

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей водителю, который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу в центре Киева, сообщила пресс-служба Киевской прокуратура в Фейсбуке.

"Водителю автомобиля "Хюндай", который подозревается в нанесении смертельного удара пешеходу, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Указанное решение принял Печерский районный суд Киева на заседании в субботу, 20 февраля 2021 г", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Теги: #киев #подозреваемый #украина #убийство
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