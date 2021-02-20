Украина присоединилась к санкциям СБ ООН в отношении Мали и Йемена

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действия решения Совета национальной безопасности, которыми Украина присоединилась к санкциям, введенным Советом Безопасности ООН в отношении Республики Мали и Йеменской Республики.

Как сообщает сайт президента Украины в субботу, решением предусматривается применить санкции в отношении физлиц, Кабинету министров и Службе безопасности Украины предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел – проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.

Персональный перечень лиц, против которых введены санкции, содержится в распоряжении Кабмина от 20 января 2021 года.