Опубликован перечень компаний, против которых введены санкции решением СНБО 19 февраля 2021 года

Совет Национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда российских и офшорных компаний, о чем свидетельствуют опубликованные в субботу вечером приложения к указу президента "О применении и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям)".

Так, согласно документу, санкции вводятся против российских АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование», ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», Федерального государственного автономного учебного заведения «Севастопольский государственный университет»,

Кроме того, санкции введены против компании «Sportmaster Operations Pre Ltd», зарегистрированной в Сингапуре, а также против ряда иностранных компаний - EVIRER LTD (ОАЭ) , GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD и WHPA AVIA LTD (все - Британские Виргинские острова).

В отношении офшорных компаний введены санкции в виде ограничения торговых операций, ограничение, полное и частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет выдачи и аннулирование действующих разрешений и планов на исполнение полетов.

В отношении российских компаний применяются разные санкции – в основном, ограничение торговых операций, ограничение, полное или частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств. В отношении АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли» и «Севастопольский государственный университет» применена санкция в виде блокировки активов. Кроме того, введены санкции в отношении программного обеспечения компаний ООО «ИСС-Софт» и ООО «Инда-софт».

Также опубликован перечень запретительных мер в отношении физлиц. Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович. Против них введены следующие санкции – блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами; полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины и внутренние воды, порты; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранных государств и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах; запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство; размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей или ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным этим законом.

Также отдельным приложением внесены изменения в решение СНБО от 29 января 2021 года, и в список подсанкционных лиц внесен гражданин КНР Ду Тао (Du Tao),