События

21:58 20.02.2021

Опубликован перечень компаний, против которых введены санкции решением СНБО 19 февраля 2021 года

3 мин читать
Опубликован перечень компаний, против которых введены санкции решением СНБО 19 февраля 2021 года

Совет Национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда российских и офшорных компаний, о чем свидетельствуют опубликованные в субботу вечером приложения к указу президента "О применении и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям)".

Так, согласно документу, санкции вводятся против российских АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО  «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование», ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», Федерального государственного автономного учебного заведения «Севастопольский государственный университет»,

Кроме того, санкции введены против компании «Sportmaster Operations Pre Ltd», зарегистрированной в Сингапуре, а также против ряда иностранных компаний - EVIRER LTD (ОАЭ) , GOLD NATURAL GROUP LIMITED,  KLODIUS INVESTMENTS LTD,  SANDGATE COMMERCE LTD и WHPA AVIA LTD (все - Британские Виргинские острова).

В отношении офшорных компаний введены санкции в виде ограничения торговых операций, ограничение, полное и частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет выдачи и аннулирование действующих разрешений и планов на исполнение полетов.

В отношении российских компаний применяются разные санкции – в основном, ограничение торговых операций, ограничение, полное или частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств. В отношении АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли» и  «Севастопольский государственный университет» применена санкция в виде блокировки активов. Кроме того, введены санкции в отношении программного обеспечения компаний ООО «ИСС-Софт» и  ООО «Инда-софт».

Также опубликован перечень запретительных мер в отношении физлиц. Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович. Против них введены следующие санкции – блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами; полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины и внутренние воды, порты; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранных государств и  лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах; запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство; размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей или ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным этим законом.

Также отдельным приложением внесены изменения в решение СНБО от 29 января 2021 года, и в список подсанкционных лиц внесен гражданин КНР Ду Тао (Du Tao),

Теги: #санкции #компании #украина #снбоу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:47 20.02.2021
Украина присоединилась к санкциям СБ ООН в отношении Мали и Йемена

Украина присоединилась к санкциям СБ ООН в отношении Мали и Йемена

22:39 20.02.2021
Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

22:29 20.02.2021
Кабмин определит центральный орган исполнительной власти, ответственный за эксплуатацию нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление и Грозный-Армавир-Трудовая

Кабмин определит центральный орган исполнительной власти, ответственный за эксплуатацию нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление и Грозный-Армавир-Трудовая

21:23 20.02.2021
Украино-американская ракета "Antares" вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Украино-американская ракета "Antares" вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

20:55 20.02.2021
В ближайшее время Украина ожидает поставку индийской вакцины от COVID-19

В ближайшее время Украина ожидает поставку индийской вакцины от COVID-19

20:07 20.02.2021
Украина выражает признательность Польше за поддержку ее территориальной целостности

Украина выражает признательность Польше за поддержку ее территориальной целостности

19:36 20.02.2021
После решения СНБО о санкциях против Медведчука Марченко заявила о намерении идти в политику для "защиты украинского народа"

После решения СНБО о санкциях против Медведчука Марченко заявила о намерении идти в политику для "защиты украинского народа"

18:55 20.02.2021
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

18:25 20.02.2021
Российские наемники совершают провокационные обстрелы украинских позиций накануне заседаний ТКГ с целью дискредитации сил ООС

Российские наемники совершают провокационные обстрелы украинских позиций накануне заседаний ТКГ с целью дискредитации сил ООС

17:11 20.02.2021
США поддерживают введение санкций против Медведчука

США поддерживают введение санкций против Медведчука

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

В ближайшее время Украина ожидает поставку индийской вакцины от COVID-19

Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от COVID-19 - главный санврач

Резников: принудительная российская паспортизация затронула около 400 тыс. украинцев в ОРДЛО и более 2,5 млн – в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

США депортировали в ФРГ 95-летнего экс-охранника нацистского концлагеря

Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, возле Новгородского под обстрел попали дома местных жителей

Глава Минздрава Франции не исключил локдаун на юге страны, в том числе в Ницце

Чехия призывает РФ прекратить незаконный контроль над Крымом и освободить украинских политзаключенных

Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от COVID-19 - главный санврач

Зеленский: В текущем году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства

Резников: принудительная российская паспортизация затронула около 400 тыс. украинцев в ОРДЛО и более 2,5 млн – в Крыму

На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь на 120 койко-мест - Аваков

В Украине ожидается потепление, в Киеве возможен снег

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общепита - Ляшко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА