В ближайшее время Украина ожидает поставку индийской вакцины от COVID-19

Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства в ближайшее время, что позволит начать вакцинацию украинцев, сообщила пресс-служба посольства Индии в Украине в Фейсбуке.

"В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины COVISHIELD, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Украина стала одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале.

Также сообщается, что ожидается поставка большего количества индийских вакцин Made in India. "Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", - отметили в посольстве.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что эта поставка вакцины является еще одним примером той важной роли, которую играет индийская фармацевтическая промышленность в обеспечении безопасности здоровья в Украине.