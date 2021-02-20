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11:13 20.02.2021

Советник главы ОПУ назвал решение СНБО о санкциях против Медведчука "проявлением нового формата политики президента"

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Советник главы ОПУ назвал решение СНБО о санкциях против Медведчука "проявлением нового формата политики президента"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 8 физических и 19 юридических лиц является следствием жёсткой личной позиции президента Украины Владимира Зеленского.

"Безусловно, решение СНБО о немедленном введении прямых санкций против 8 физических и 19 юридических лиц - прежде всего, следствие жёсткой личной позиции президента Зеленского... Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жёсткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной", - сказал он в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

"Подчеркну только несколько базовых элементов. Президент категоричен в том, что нельзя лицемерить и называть это "политикой". Нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности. Нельзя использовать криминальные схемы, баловаться в "терроризм" и ломать страну", - пояснил Подоляк.

По его словам, больше не получится "работать на разрушение Украинского государства и выдавать это за "заботу о благе народа".

Кроме того, отметил Подоляк, президент Украины хочет добиться консенсусного решения новых элит о том, что нельзя, работая только в теневых форматах, влиять на общество. "Нужна ответственность и честность. Да, разумеется, это длинная дорога и дорога эта, несомненно, будет сопряжена со многими конфликтами и недовольствам со стороны традиционных финансово-политических кланов. Тем не менее, ее надо пройти", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что "срока давности и прочих юридических якобы хитростей не будет". "Не только для "формата Медведчука". Но и для других "фамильных форматов", где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен и он чётко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза. Страна не может позволить себе содержать тех, кто её обворовывает и вкладывают деньги в усугубление общественного раскола. Президент не видит смысла идти на какие-либо компромиссы или договоренности как это бесконечно делал его предшественник, сажая за игровой стол того же Медведчука", - заключил советник главы Офиса президента.

Как сообщалось, СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Теги: #опу #медведчук #санкции
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