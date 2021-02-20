В Киеве снижается количество новых заболевших COVID-19

В Киеве за минувшие сутки 415 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, накануне было 544, троих пациентов врачам спасти не удалось, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировано 134306 случаев заболевания, 2567 заболевших скончались.

За минувшие сутки заболели 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 155 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет; 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 до 17 лет.

Госпитализированы 55 пациентов. 745 преодолели коронавирус за сутки - всего с начала пандемии 91782 выздоровевших.