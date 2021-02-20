События

05:01 20.02.2021

Харьковские старшеклассники считают основными проблемами дистанционного образования чрезмерную нагрузку, нехватку живого общения со сверстниками и отсутствие мотивации

2 мин читать
Харьковские старшеклассники считают основными проблемами дистанционного образования чрезмерную нагрузку, нехватку живого общения со сверстниками и отсутствие мотивации

 Ученики 10-11 классов общеобразовательных учреждений Харьковской области считают основными проблемами дистанционного обучения чрезмерную учебную нагрузку, нехватку живого общения с друзьями и одноклассниками, а также отсутствие мотивации для онлайн-обучения.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, об этом свидетельствуют результаты онлайн опроса старшеклассников области.

"Основной проблемой дистанционного обучения ученики считают чрезмерную учебную нагрузку. Этот вариант ответа выбрали 44% опрошенных. 36% определили основной проблемой нехватку живого общения с друзьями и одноклассниками. На третьем месте среди ответов - отсутствие мотивации для онлайн-обучения - 34%", - говорится в сообщении.

Опрос проводился с 21 декабря по 10 января, его предпосылкой стал переход на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19.

К проведению опроса были привлечены специалисты Центра социально-гуманитарных исследований ХНУ имени В.Н. Каразина. Респондентами анкетирования стали ученики 10-11 классов учреждений общего среднего образования Харьковской области. Участие в опросе приняли все школы области и города Харькова. Опрос был анонимный, и все данные использовались только в обобщенном виде.

Всего участие в опросе приняли 9288 учащихся (почти 40% от общего количества учащихся 10-11 классов Харьковской области), из них 5449 (59%) девушек и 3839 (41%) парней. Около половины опрошенных старшеклассников (51%) учатся в общеобразовательных школах, 29% - в лицеях, 12% - в гимназиях, 4% - в учебно-воспитательных комплексах, 4% - в специальных школах.

Почти все респонденты (99%) учатся в государственных школах, в частных - лишь 1% опрошенных. 52% опрошенных проживают в областном центре, городе Харькове, 48% - в других населенных пунктах Харьковской области (33% проживают в городских населенных пунктах, 15% - в селах).

Подобное анкетирование планируется проводить два раза в год - перед зимними и летними каникулами.

Кроме того, 1 марта в области начинается о качестве питания в школах региона. Его также будут проводить специалисты Департамента науки и образования Харьковской ОГА совместно с сотрудниками Центра социально-гуманитарных исследований ХНУ имени В.Н. Каразина. К опросу будут привлечены школьники, родители и педагоги.

Теги: #образование #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:03 20.02.2021
С 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей из-за замены турникетов - КГГА

С 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей из-за замены турникетов - КГГА

00:55 20.02.2021
Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

23:02 19.02.2021
Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля - ОП

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля - ОП

22:18 19.02.2021
Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

22:12 19.02.2021
Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

22:09 19.02.2021
Возврат нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности, считают в "Слуге народа"

Возврат нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности, считают в "Слуге народа"

21:45 19.02.2021
В “Европейской солидарности” надеются, что решение СНБО о введении новых санкций имеет под собой юридические основания  - Фриз

В “Европейской солидарности” надеются, что решение СНБО о введении новых санкций имеет под собой юридические основания  - Фриз

19:54 19.02.2021
Газпром резко снижает транзит через Украину - уже на 1/4 к уровню начала февраля

Газпром резко снижает транзит через Украину - уже на 1/4 к уровню начала февраля

19:24 19.02.2021
Меркель разочарована отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений по Донбассу

Меркель разочарована отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений по Донбассу

18:44 19.02.2021
Поддержка территориальной целостности Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США – Байден

Поддержка территориальной целостности Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США – Байден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

В "ОПЗЖ" заявляют, что введение санкций против Медведчука и его супруги – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ - Баканов

Послы G7 в Украине считают приоритетами на 2021 год реформирование ВСП и КС, а также усиление уголовной ответственности за недостоверное декларирование

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Ирана до переговоров - Белый дом

Европа в вопросе СВПД встала на сторону Байдена и не может более быть посредником в вопросе восстановления сделки - иранская газета

США продолжат настаивать, чтобы третьи страны не поставляли оружие в Иран

Глава МАГАТЭ в субботу проведет переговоры в Тегеране

Иранская ядерная сделка будет одной из главных тем видеоконференции министров иностранных дел ЕС с госсекретарем США

Байден призывает заняться проблемой дестабилизирующего воздействия Ирана на Ближний Восток

Байден не собирается приглашать РФ в G7 - Белый дом

Начато расследование махинаций с бинарными опционами, из-за которого харьковчане потеряли более 1,8 млн грн - прокуратура

"Укрзализныця" к июню хочет вернуть сотрудников на 5-дневную рабочую неделю

Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА