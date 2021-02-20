Харьковские старшеклассники считают основными проблемами дистанционного образования чрезмерную нагрузку, нехватку живого общения со сверстниками и отсутствие мотивации

Ученики 10-11 классов общеобразовательных учреждений Харьковской области считают основными проблемами дистанционного обучения чрезмерную учебную нагрузку, нехватку живого общения с друзьями и одноклассниками, а также отсутствие мотивации для онлайн-обучения.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, об этом свидетельствуют результаты онлайн опроса старшеклассников области.

"Основной проблемой дистанционного обучения ученики считают чрезмерную учебную нагрузку. Этот вариант ответа выбрали 44% опрошенных. 36% определили основной проблемой нехватку живого общения с друзьями и одноклассниками. На третьем месте среди ответов - отсутствие мотивации для онлайн-обучения - 34%", - говорится в сообщении.

Опрос проводился с 21 декабря по 10 января, его предпосылкой стал переход на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19.

К проведению опроса были привлечены специалисты Центра социально-гуманитарных исследований ХНУ имени В.Н. Каразина. Респондентами анкетирования стали ученики 10-11 классов учреждений общего среднего образования Харьковской области. Участие в опросе приняли все школы области и города Харькова. Опрос был анонимный, и все данные использовались только в обобщенном виде.

Всего участие в опросе приняли 9288 учащихся (почти 40% от общего количества учащихся 10-11 классов Харьковской области), из них 5449 (59%) девушек и 3839 (41%) парней. Около половины опрошенных старшеклассников (51%) учатся в общеобразовательных школах, 29% - в лицеях, 12% - в гимназиях, 4% - в учебно-воспитательных комплексах, 4% - в специальных школах.

Почти все респонденты (99%) учатся в государственных школах, в частных - лишь 1% опрошенных. 52% опрошенных проживают в областном центре, городе Харькове, 48% - в других населенных пунктах Харьковской области (33% проживают в городских населенных пунктах, 15% - в селах).

Подобное анкетирование планируется проводить два раза в год - перед зимними и летними каникулами.

Кроме того, 1 марта в области начинается о качестве питания в школах региона. Его также будут проводить специалисты Департамента науки и образования Харьковской ОГА совместно с сотрудниками Центра социально-гуманитарных исследований ХНУ имени В.Н. Каразина. К опросу будут привлечены школьники, родители и педагоги.