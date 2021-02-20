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03:01 20.02.2021

США продолжат настаивать, чтобы третьи страны не поставляли оружие в Иран

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США продолжат настаивать, чтобы третьи страны не поставляли оружие в Иран

США по-прежнему будут добиваться того, чтобы другие страны отказались от продаж оружия Ирану, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Независимо от архитектуры санкций ООН в отношении Ирана, мы будем продолжать использовать наши полномочия, чтобы отговорить страны от поставок оружия Ирану", - сказал Прайс на брифинге в Госдепе.

Летом прошлого года США добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего 18 октября 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

Тогдашний советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен 21 сентября заявил, что экс-президент Дональд Трамп подписал указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.

Он отметил, что в ООН, отказавшись продлить истекающее в октябре оружейное эмбарго против Ирана, подвергли опасности весь Ближний Восток, и потому США предстоит самим добиваться прекращения торговли оружием с Ираном.

Теги: #сша #оружие #продажа #иран
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