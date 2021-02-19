Байден не собирается приглашать РФ в G7 - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать РФ присоединиться к формату G7, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", - написал в соцсетях корреспондент CNN со ссылкой на Псаки.

Предыдущий президент США Дональд Трамп ранее называл формат G7 неэффективным и потому даже сообщал о планах пригласить на один из саммитов Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Кроме того, Трамп отмечал, что включение России в G7 в качестве полноправного члена было бы полезным, как для этой страны, так и для всего мира.