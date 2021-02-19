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20:37 19.02.2021

Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

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Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

В депутатской фракции "Слуга народа" считают, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против народного депутата от фракции "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма является юридически взвешенным и соответствует защите национальных интересов.

"Когда речь идет о национальной безопасности и защите Украины от врага, как это делают ежедневно украинские воины, то иные трактовки и двоякое понимание этого решения невозможны: оно одиночно правильное. Это решение СНБО даст возможность Украине продвинутся в вопросе защиты наших национальных интересов", – заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа" поддерживает все решения СНБО, которые направлены на защиту украинского суверенитета, территориальной целостности государства и на борьбу с российской агрессией.

"Если мы углубимся в суть этого решения, то поймем, что она является абсолютно юридически взвешенным и полностью соответствует всем процедурам и нормам в рамках компетенции СНБО. Думаю, соответствующие указы президента о введении в действие этих решений будут опубликованы в ближайшее время", – сказал Корниенко.

Вместе с тем политик акцентировал на том, что в случае введения таких санкций неважны сами персоналии, их фамилии, статус, а также наличие депутатского мандата у них или их родственников, поскольку имеет значение только факт осуществляемой ими деятельности против интересов государства.

"Если это люди осуществляют деятельность против Украины, а мы понимаем, что есть все основания так утверждать, то они должны получать эти санкции, эти "черные метки". Силовые органы, Служба безопасности в первую очередь, должны разбираться дальше с этими вопросами", – уточнил Корниенко.

Как сообщалось, СНБО принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович.

Также, по словам Данилова, под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах.

Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва.

Теги: #медведчук #санкции #слуга_народа
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