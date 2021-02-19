КГГА разрабатывает план для урегулирования ситуации с проблемным ЖК "Демеевский квартал"

Киевская горгосадминистрация сотрудничает с Министерством обороны Украины для урегулирования ситуации с проблемным ЖК "Демеевский квартал" по ул.Ракетной, 24, ранее арестованным и переданным в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщила пресс-служба КГГА в пятницу, в строительство жилых комплексов "Олимпийский городок" и "Панорамный городок", объединенных в ЖК "Демеевский квартал", были привлечены средства инвесторов-физлиц.

При этом, согласно решению Печерского районного суда Киева, в 2019 году объекты жилой недвижимости ООО "Укогруп" и ООО "Сити Груп" были арестованы и переданы в управление АРМА.

"Истории сооружения каждого из этих объектов в некоторой мере похожи. Ведь оба они построены с нарушениями норм земельного и градостроительного законодательства", – сообщил замглавы КГГА Вячеслав Непоп в ходе рабочей встречи с представителями Минобороны.

По итогам встречи участники рассмотрели дальнейшие меры для урегулирования спорных вопросов вокруг проблемного строительства, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось со ссылкой на решения суда от 14 января 2019 года в Едином государственном реестре, в ходе расследования уголовного производства установлено, что в период 2011-2014 годов служебные лица группы компаний "Укогруп", действуя в составе организованной группы, самовольно, вопреки установленному порядку, на территории города Киева заняли земельные участки и незаконно начали на них самовольное строительство жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.

Деятельность компаний "Укогруп" и "Сити Груп" связывают с Анатолием Войцеховским.