События

18:45 19.02.2021

КГГА разрабатывает план для урегулирования ситуации с проблемным ЖК "Демеевский квартал"

2 мин читать
КГГА разрабатывает план для урегулирования ситуации с проблемным ЖК "Демеевский квартал"

Киевская горгосадминистрация сотрудничает с Министерством обороны Украины для урегулирования ситуации с проблемным ЖК "Демеевский квартал" по ул.Ракетной, 24, ранее арестованным и переданным в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщила пресс-служба КГГА в пятницу, в строительство жилых комплексов "Олимпийский городок" и "Панорамный городок", объединенных в ЖК "Демеевский квартал", были привлечены средства инвесторов-физлиц.

При этом, согласно решению Печерского районного суда Киева, в 2019 году объекты жилой недвижимости ООО "Укогруп" и ООО "Сити Груп" были арестованы и переданы в управление АРМА.

"Истории сооружения каждого из этих объектов в некоторой мере похожи. Ведь оба они построены с нарушениями норм земельного и градостроительного законодательства", – сообщил замглавы КГГА Вячеслав Непоп в ходе рабочей встречи с представителями Минобороны.

По итогам встречи участники рассмотрели дальнейшие меры для урегулирования спорных вопросов вокруг проблемного строительства, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось со ссылкой на решения суда от 14 января 2019 года в Едином государственном реестре, в ходе расследования уголовного производства установлено, что в период 2011-2014 годов служебные лица группы компаний "Укогруп", действуя в составе организованной группы, самовольно, вопреки установленному порядку, на территории города Киева заняли земельные участки и незаконно начали на них самовольное строительство жилых и офисно-торгово-жилых комплексов.

Деятельность компаний "Укогруп" и "Сити Груп" связывают с Анатолием Войцеховским.

Теги: #недвижимость #недострои #кгга
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:11 19.02.2021
В Киеве построено и реконструировано 8 объектов социнфраструктуры в рамках "Большого строительства" в 2020г

В Киеве построено и реконструировано 8 объектов социнфраструктуры в рамках "Большого строительства" в 2020г

14:53 19.02.2021
Ко Дню Героев Небесной сотни почти 6 тысяч киевлян получат материальную помощь

Ко Дню Героев Небесной сотни почти 6 тысяч киевлян получат материальную помощь

13:59 19.02.2021
Началось строительство нового аэродрома в Днепре

Началось строительство нового аэродрома в Днепре

13:59 19.02.2021
КГГА утвердила инвестиционную программу "Киевтеплоэнерго" на 181,1 млн грн на 2021г

КГГА утвердила инвестиционную программу "Киевтеплоэнерго" на 181,1 млн грн на 2021г

12:27 19.02.2021
"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК Art House корпорации "Укрбуд"

"Киевгорстрой" принял на баланс ЖК Art House корпорации "Укрбуд"

11:51 19.02.2021
На ремонт исторических зданий во Львове в 2021г выделили 54,2 млн грн

На ремонт исторических зданий во Львове в 2021г выделили 54,2 млн грн

18:05 18.02.2021
Минкульт затягивает с предоставлением 64 зданиям в Киеве статуса памятников, это грозит их уничтожением – КГГА

Минкульт затягивает с предоставлением 64 зданиям в Киеве статуса памятников, это грозит их уничтожением – КГГА

12:03 18.02.2021
"Эпицентр К" намерен приобрести львовский "Интербуд К"

"Эпицентр К" намерен приобрести львовский "Интербуд К"

15:48 17.02.2021
"Интергал-Буд" назначил нового руководителя департамента коммерческой недвижимости

"Интергал-Буд" назначил нового руководителя департамента коммерческой недвижимости

12:25 17.02.2021
Цена качественных проектов жилья в пригороде сравнялась с аналогичными по классу в центре столицы – эксперт

Цена качественных проектов жилья в пригороде сравнялась с аналогичными по классу в центре столицы – эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

СНБО проанализировал доклады военных о ситуации на Донбассе, решено вернуться к доработке 5 сценариев – Данилов

СНБО ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука - Данилов

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" – ОП

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс с начала суток – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Жертвами снежной бури в США стали около 50 человек

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

СНБО проанализировал доклады военных о ситуации на Донбассе, решено вернуться к доработке 5 сценариев – Данилов

СНБО ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука - Данилов

СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" – ОП

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс с начала суток – штаб ООС

В Офисе генпрокурора надеются на принятие Радой в целом законопроекта о заочном осуждении с сохранением принципиальных моментов

В массовых убийствах во времена Майдана в январе-феврале 2014 года подозреваются 76 человек

Минкультуры объявило конкурс по разработке айдентики к 30-ой годовщине независимости Украины

В Петербурге гражданин РФ с ножом напал на украинского пограничника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА