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17:50 19.02.2021

СНБО ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука - Данилов

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СНБО ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции до 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва", - сообщает пресс-служба Зеленского после проведения закрытого заседания СНБО в пятницу, 19 февраля.

Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович.

Также, по словам Данилова, под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах.

Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва.

Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк – российские бизнесмены, являющиеся владельцами или руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), основной деятельностью которой названы грузовые перевозки и выручка которой в 2019 году составила 215,6 млн руб.

Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донские угли" (Ростов-на-Дону), которым владеют Маслюк и Донченко.

По словам Данилова, по отношению к физическим лицам применена санкция в виде блокировки активов сроком на 3 года. Другие санкции он не назвал, однако ранее решением СНБО по отношению к Тарасу Козаку были применены санкции, предусматривающие блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории страны, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом, прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны. Информации о таком указе пока нет.

Теги: #снбо #санкции #данилов
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