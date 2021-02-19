В массовых убийствах во времена Майдана в январе-феврале 2014 года подозреваются 76 человек

В Офисе генерального прокурора подчёркивают, что только за прошедший год по "делам Майдана " уведомлены о подозрении 43 человека.

"В целом прокурорами Офиса генпрокурора за совершение на протяжении января-февраля 2014 года массовых убийств уведомлены о подозрении 76 человек, из которых 12 -высокопоставленные чиновники, 38 - правоохранители, 26 - гражданские лица", - сказал в пятницу на брифинге с участием родственников Героев Небесной сотни заместитель руководителя департамента процессуального руководства по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов.

По его словам, 50 подозреваемых объявлены в розыск, в суды направлены 14 обвинительных актов в отношении 20 человек.

Руководитель департамента "дел Майдана" Алексей Донской в свою очередь подчеркнул, что не является сторонником цифр, но озвучивает их, чтобы не было "версий о государственном перевороте и что в судах ничего не расследуется".

"С января прошлого года по нынешнее время то по делам Майдана уведомлены о подозрении 43 человека", - сказал он.