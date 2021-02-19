Минкультуры объявило конкурс по разработке айдентики к 30-ой годовщине независимости Украины

Министерство культуры и информационной политики объявило конкурс по разработке айдентики к 30-ой годовщине независимости Украины.

"Министерство культуры и информационной политики объявило конкурс по разработке моделей информационных продуктов, в том числе графического характера, а также мультимедийных проектов, аудио- и видеоинформационной продукции (айдентики) на тему: "Организация широкого освещения мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины», а именно: "Празднование 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что участие в конкурсе могут принимать творческие союзы, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности.

Документы принимаются до 1 марта 2021 года.